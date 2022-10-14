2022 Esnaf destek kredisi başvuru şartları! Esnaf destek kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu esnaf destek kredisi destek paketi detayları belli oldu. 2022 esnaf destek kredisi başvuru şartları neler? Kimlere verilecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca esnafın beklediği esnaf kredi destek paketinin detaylarını açıkladı.

Halbank üzerinden verilecek olan esnaf kredi destek paketi ile vatandaşlara 60 aya kadar ödeme kolaylığı sağlanacak.

Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan düşük faizli kredi üst limitleri 350 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltildi.

Vatandaşlar, "2022 esnaf destek kredisi başvuru şartları neler? Esnaf kredi desteğinden kimler faydalanabilecek?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 esnaf kredi desteği başvuru şartları...

2022 esnafa kredi desteği nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır.

Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz."

Esnaf destek paketi faiz oranı kaç?

Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan esnaf kredisi desteği faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Esnaf kredi destek paketi kaç ay vadeli olacak?

Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan esnaf desteği kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekiyor.

Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer alıyor.

Başvuru tarihi ne zaman?

Düşük faizli esnaf kredi destek paketi için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Kısa süre içerisinde Halkbank tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısından çıkan Bakan Nebati, "Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız.

Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.