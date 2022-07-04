İlave tediye ödemeleri kamuda işçi statüsünde çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2022 ilave tediyeler yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca işçi, ilave tediye ödemelerini bekliyordu.

"İlave tediyeler ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı belli oldu.

İlave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak.

700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanmasının beklendiği tediyenin ilki 4 Temmuz'da yatırılacak.

Tediyelerin ikincisi ise 16 Aralık 2022'de ödenecek.

Bayram öncesi işçiler banka hesaplarından ödemelerini alacak.

İlave tediyeler ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenecek.

İlave tediye nedir?

İlave tediye memurlara artı bir ödeme anlamına geliyor.

Kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneği olarak tanımlanıyor.