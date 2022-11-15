2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İş Bankası emekli promosyon kampanya!

2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İş Bankası emekli promosyon kampanya!

İş Bankası, emekliler için başlattığı emekli promosyon kampanyasına devam ediyor. Peki 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte kampanya detayları...

İlk kez emekli maaşı alacak ya da emekli maaşını İş Bankası’na taşıyacak olan vatandaşlar için, İş Bankası bir kampanya başlattı.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası üzerinden alacağına taahhüt veren vatandaşlar, maaşlarına göre belirtilen oranda promosyon ödemesi alacak.

Geçtiğimiz günlerde biten kampanya için İş Bankası müjdeli haberi duyurdu. Kampanya tarihi yenilendi.

1 Kasım ile 30 Kasım arasında emekli promosyon kampanyası geçerli olacak. Peki 2022 İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte kampanya detaylar…

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

2020/2023 dönemi için promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

Ödemeler ne zaman yapılacak?

SGK Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emekli vatandaşların, 3 yıl süre ile maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde; İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından, promosyon ödemesi yapılacaktır.