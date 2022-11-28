Haberler

Gündem Haberleri

2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarı

2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yapıldı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve cevap anahtarları merak konusu oldu.