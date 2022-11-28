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- 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarı
2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarı
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yapıldı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve cevap anahtarları merak konusu oldu.
- 28.11.2022 - 09:47
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarındaki son oturum dün gerçekleşti.
KPSS ortaöğretim sınavlarının ardından 27 Kasım 2022 tarihinde DHBT sınavları gerçekleşti. Sınava 30 ilden 150 bin aday katıldı.
Sınava giren binlerce aday, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları ve cevap anahtarlarını araştırıyor.
2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’a kadar erişim sağlayabilecekler.