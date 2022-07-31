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2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS Lisans sınavı bugün itibariyle yapıldı.Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda meraklanmaya başladı.İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..
- 31.07.2022 - 14:11
31 Temmuz 2022 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının ne zaman açıklanacağı konusu gündem oldu.Sınavda ter döken adaylar sınav telaşını atlattıktan sonra gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.
Memur olabilmek için KPSS sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapmaya başladı.Peki bugün yapılan 2022 KPSS lisans sınavının sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..
2022 KPSS lisans sınavı ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sınavı sonuçları 2 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.