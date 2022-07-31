Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.226
0.06%
BTXN Coin
9.85
-4.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 KPSS Lisans sınavı bugün itibariyle yapıldı.Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda meraklanmaya başladı.İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..
    • 31.07.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    31 Temmuz 2022 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının ne zaman açıklanacağı konusu gündem oldu.Sınavda ter döken adaylar sınav telaşını atlattıktan sonra gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

    Memur olabilmek için KPSS sınavına giren binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapmaya başladı.Peki bugün yapılan 2022 KPSS lisans sınavının sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..

    2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    2022 KPSS lisans sınavı ne zaman açıklanacak?

    KPSS lisans sınavı sonuçları  2 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Turkish Cargo, küresel taşıyıcılıkta dördüncü
    Ekonomi

    Turkish Cargo, küresel taşıyıcılıkta dördüncü

    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    30 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir