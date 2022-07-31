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2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Lisans sınavı bugün itibariyle yapıldı.Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda meraklanmaya başladı.İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..