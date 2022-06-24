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2022 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?
Bayram ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak sorusu cevap arıyor.İşte diyanetin takvimine göre 2022 kurban bayramının başlayacağı tarih ve kaç gün süreceği sorularının cevabı..
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 10:11
- Güncelleme : 24.06.2022 - 10:18
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2022 kurban bayramı temmuz ayında idrak edilecek.Bayrama az bir süre kala milyonların merak ettiği soru bayram tatili kaç gün olacak sorusu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
Diyanet takviminie göre kurban bayramı 9 temmuz tarihinde başlıyor.12 temmuz bayramın son günü olarak belirtiliyor.Bu tarihler doğrultusunda kurban bayramı 4 gün sürecek.Kurban bayramı arefe günü ise 8 temmuz cuma olacak.
Kurban bayramı 1. gün : 9 Temmuz
Kurban bayramı 2. gün: 10 Temmuz
Kurban bayramı 3. gün: 11 Temmuz
Kurban bayramı 4. gün: 12 Temmuz