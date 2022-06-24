Haberler

Gündem Haberleri

2022 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

2022 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

Bayram ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak sorusu cevap arıyor.İşte diyanetin takvimine göre 2022 kurban bayramının başlayacağı tarih ve kaç gün süreceği sorularının cevabı..