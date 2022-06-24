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    2022 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

    Bayram ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak sorusu cevap arıyor.İşte diyanetin takvimine göre 2022 kurban bayramının başlayacağı tarih ve kaç gün süreceği sorularının cevabı..
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:18
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    2022 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

    Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2022 kurban bayramı temmuz ayında idrak edilecek.Bayrama az bir süre kala milyonların merak ettiği soru bayram tatili kaç gün olacak sorusu.

    2022 Kurban bayramı ne zaman başlıyor? #1

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

    Diyanet takviminie göre kurban bayramı 9 temmuz tarihinde başlıyor.12 temmuz bayramın son günü olarak belirtiliyor.Bu tarihler doğrultusunda kurban bayramı 4 gün sürecek.Kurban bayramı arefe günü ise 8 temmuz cuma olacak.

    Kurban bayramı 1. gün : 9 Temmuz

    Kurban bayramı 2. gün: 10 Temmuz

    Kurban bayramı 3. gün: 11 Temmuz

    Kurban bayramı 4. gün: 12 Temmuz


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