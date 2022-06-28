2022 Kurban Bayramı'nda yollar ve köprüler ücretsiz mi ?

Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olanlar, köprü ve otoyol ücretlerine dair açıklamaları merakla bekliyor Peki bu sene bayramda yollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda köprü geçişleri bedava mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, köprü ve otoyolların durumu da merak ediliyor.

Tatile veya memleketine gidecek olan milyonlarca vatandaş, "bayramda yollar ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

Kurban Bayramı 9 Temmuz itibarıyla başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek.

Peki, köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ve köprüler ücretsiz? İşte bayram ücretsiz geçiş tarihleri...

Kurban Bayramı'nda yollar ve köprüler ücretsiz mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler genellikle bayramlarda ücretsiz oluyor. Ancak bu bayram için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.