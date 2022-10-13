2022 ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum!

2022 ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum!

Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, "ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖTV'de son durum...

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yakından takip ediliyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamalarının ardından ÖTV indirimi konusu tekrar gündeme geldi.

Arabalardaki kur artışının %100'ün üzerinde olduğunu söyleyen Bendevi Palandöken, bu durumun otomobil fiyatlarının daha fazla artmasına neden olduğunu açıkladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamasında, "2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli" ifadelerine yer verdi.

Palandöken'in yaptığı bu açıklamaların ardından araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde ÖTV indirimleri yerini aldı.

Peki ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? ÖTV indirimi hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum...

ÖTV indirimi gelecek mi?

İlk otomobilini alan vatandaşlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı 120 bin lirayı aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanlar 60, 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor.

Ancak dolar ve euro kurundan kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu an için sadece 2 araç firması yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Şu an için taşıt kredileri yüksek faizlerde, buna karşın vadeler azaltılıp taksit miktarı büyüyor.

Diğer yandan yeni matrahların ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak yapılacak değişiklikle yalnızca iki modelin %70 geri kalan modellerin %80 ÖTV'ye tabi tutulduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin %50'ye kadar düşebileceği öngörülüyor. Bu durum birçok araca yansımayacak. Diğerlerinde ise oranların yüzde 60-70 olabileceği düşünülüyor.

2022 ÖTV indirimleri hangi araçlara uygulanacak?

Bazı otomobillerde ÖTV'nin %50'lere kadar ineceği düşünülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.