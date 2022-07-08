Resimli Kurban Bayramı mesajları 2022

Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı'na özel mesaj ve sözleri bulmak için harekete geçenlere en güzel mesaj örneklerini sıraladık...

Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü...

2022 Yılının Kurban Bayramı 9 Temmuz başlayıp, 12 Temmuz'da sona erecek.

Kurban Bayramı öncesi sevinç ve coşku aynı anda yaşanırken, Kurban Bayramı mesajları ve sözleri şimdiden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Bu mübarek günde uzakta bulunan sevdiklerine bayram mesajı göndermek isteyen Müslümanlar, en güzel, kısa, uzun, yeni ve resimli Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı.

2022 En güzel, dualı, resimli Kurban Bayramı mesajı ve sözlerini sizler için derledik.

İşte İyi Bayramlar ve Bayramınız Mübarek Olsun temalı yeni bayram mesajları...

İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diler, bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu, huzurlu, hayırlı bayramlar...

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.