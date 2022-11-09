2022 sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilecek?

2022 sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimler faydalanabilecek?

Bankalarda kara listede yer alan vatandaşlara sağlanacak sicil affı ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki sicil affı çıktı mı? Ne zaman çıkacak? Borçlar silindi mi? İşte detaylar...

Maddi durumu el vermediği için kredi ve kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini geciktirenlere sicil affı gündeme geldi.

Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi bulunan kişilere uygulanacak olan bu sicil affı en çok araştırılan konu oldu.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikler torba teklifte yer alıyor.

Vatandaşlar “2022 sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kimler faydalanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Sicil affı TBMM'den geçti

Sicil affı için yasa teklifi TBMM'ye gönderildi. KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı.

Sicil affı çıktı mı? Ne zaman çıkacak?

Sicil affının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Henüz Resmi Gazete'de bir detay yok. Bu kapsamda detaylar belli oldukça haberimiz güncellenecektir.