2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak? Kredi ve kredi kartı borçluları için af düzenlemesi!

2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak? Kredi ve kredi kartı borçluları için af düzenlemesi!

Bankalarda kara listede yer alan kişilere sağlanacak affın detayları merak konusu oldu. 2022 sicil affı çıktı mı? Ne zaman çıkacak ve kimler faydalanacak? İşte detaylar…

Maddi durumu el vermediği için kredi ve kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini geciktirenlere sicil affı torba yasa maddeleri arasında yer aldı.

Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi bulunan kişilere uygulanacak olan bu sicil affı en çok araştırılan konu oldu.

Birçok kişi konuyla ilgili arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar “Sicil affı nedir? 2022 sicil affı ne zaman çıkacak? Kimler faydalanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte sicil affı hakkında detaylar…

Sicil affı nedir?

Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemelerini geciktiren ve Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında yer alan kişilere sicil affı sağlanacak.

Sicil affından kimler faydalanacak?

Sicil affından, ödeme tarihi 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen ya da yapılandıran kişilerin kara listeden ismi silinecek.

Ayrıca daha sonra yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarındaki olumsuz durumlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek.

Sicil affı ne zaman çıkacak?

Torba yasasında bulunan madde şu şekilde:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."