2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi tarihleri! TOKİ arsa kuraları çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa kura çekiminin ne zaman yapılacağı, 81 il için sürdürülen sosyal konut kuraları devam ederken gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığ

TOKİ iş yeri ve arsa kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti. Başvuru koşullarını taşımakta olan vatandaşlar, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde arsa ve iş yeri kura çekimine dahil olmuş olacak.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman?

81 ilde yapılacak olan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri henüz ilan edilmedi. Ancak ilerleyen haftalarda kura takviminin netleşmesi bekleniyor.

2022 yılı TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a dek uzatılmıştı. Söz konusu başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz ilan edilmedi ancak kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Kurum TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlara yayınladığı teşekkür mektubunda şu şekilde konuşmuştu;

" Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."