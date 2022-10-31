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    2022 TOKİ konut başvurusu son tarih ne zaman? TOKİ başvuruları bitti mi? İşte son tarih!

    TOKİ konut başvurularının ne zaman sonlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan başvurularda son tarih ne zaman? TOKİ başvuruları bitti mi? İşte ayrıntılar...
    • 31.10.2022 - 12:17
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    2022 TOKİ konut başvurusu son tarih ne zaman? TOKİ başvuruları bitti mi? İşte son tarih!

    Milyonlarca vatandaş TOKİ başvurusu son tarihini yakından sorguluyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrası vatandaşlar bankalar aracılığı ile işlemlerini belirlenen tarihe kadar gerçekleştirebilecek. Ekim ayının son gününde son tarih araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ başvurusu ne zaman bitecek?

    TOKİ başvurusu ne zaman bitecek?

    2022 TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül gününden itibaren alınmaya başlamıştı. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile alınırken başvuruların biteceği tarih de açıklandı. Başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. Ayrıca e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitmiş olacak.

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ilan edilmiş ve TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacağı ifade edilmişti.

    "31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak"

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.  Bulut, TOKİ kura tarihi hakkında ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.


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