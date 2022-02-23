2022 Umre ziyaretleri açıldı mı? Bu sene Türkiye'den umreye gidilebilecek mi?

2022 Umre ziyaretleri açıldı mı? Bu sene Türkiye'den umreye gidilebilecek mi?

Umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, bu sene umre var mı, yasak kalktı mı merak ediyor. Peki 2022 umre ziyaretleri başladı mı, ne zaman? Türkiye'de umreye gidilebilecek mi? İşte detaylar...

Müslüman halkının ibadetlerini yerine getirmek amacıyla Mekke ve Medine’yi ziyaret ederek gerçekleştirdikleri Umre’nin bu yıl gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu oldu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kutsal topraklardaki son durum nedir araştırılıyor.

Suudi Arabistan koronavirüs pandemisi nedeniyle Kabe ziyaretlerine kısıtlamalar getirmişti.

Yalnızca ülke vatandaşlarının kabul edildiği kutsal alanlar da dahi, belirlenen kriterlere uygunluk şartıyla ziyaretler gerçekleştiriliyor.

2022 yılında umre ziyareti yapmak isteyenler, "Umre açıldı mı, umreye gidilecek mi, umre yasağı kalktı mı" gibi başlıklara yanıt arıyor.

Peki umre ne zaman başlayacak 2022? Türkiye'den umreye gidiliyor mu, umreye ne zaman gidilecek? İşte son gelişmeler...

UMRE ZİYARETLERİ AÇILDI MI?

Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.

Son olarak ise ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.

İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke için ise yasaklar henüz kalkmadı.

Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamıyor.

Hac ve umre organizasyonu yapan acenteler ise Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasını bekliyor.

TÜRKİYE’DEN UMREYE GİDİLEBİLİYOR MU?

2021 Ağustos ayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Başkanlığı, belirli tedbirler kapsamında yurtdışından gelenler için Umre ziyaretlerinin açıldığını açıkladı. Fakat bu uygulamaya Türkiye vatandaşları dahil edilmedi.

Suudi Arabistan'ın 2022 yılında Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul edeceğine dair resmi bir açıklama gelmedi.

UMRE FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Koronavirüsle mücadele uygulamaları kapsamında kısıtlama getirilen Umre ziyaretleri için Türkiye’ye yeni bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle 2022 umre fiyatları ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.