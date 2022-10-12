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    2022 YDS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak? YDS/2 sınav tarihi ve kılavuzu!

    ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen YDS sınavının ikincisi başvurularını tamamlamıştı. Gözler sınav tarihine çevrildi. 2022 YDS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2022 YDS/2 kılavuzu...
    • 12.10.2022 - 15:05
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    2022 YDS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak? YDS/2 sınav tarihi ve kılavuzu!

    Yabancı Dil Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

    ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan bilgiye göre YDS/2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

    Geçtiğimiz aylarda başvuruları tamamlanan YDS/2 sınavının adayları sınavın ne zaman olacağını merak ediyor.

    Sınava girecek adaylar arama motorlarında “2022 YDS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak?” sorularını araştırıyor. İşte YDS/2 sınav tarihi ve kılavuzu!

    2022 YDS/2 sınavı ne zaman?

    2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacaktır.

    ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YDS/2 sınav sonuçları ise 8 Kasım tarihinde açıklanacak. Sınavla ilgili detaylı bilgi 2022-YDS Kılavuzu’nda yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıdan kılavuza ulaşabilirsiniz.

    2022-YDS/2 Kılavuzu

    2022 YDS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak? YDS/2 sınav tarihi ve kılavuzu! #1


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