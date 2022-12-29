2022 yılının en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR araştırma, Türkiye genelinde en beğenilen belediye başkanlarını seçmene sordu.

Türkiye, 2023 seçimlerine odaklandı..

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iken, muhalefette aday tartışmaları devam ediyor.

Bu süreçte anket şirketleri de art arda araştırmalarını yayınlıyor.

SONAR araştırma ise son çalışmasında yerel yönetimlere odaklandı.

Şirket, iktidar ve ana muhalefette siyaset yapan Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanlarını ve bu büyükşehirlerdeki ilçe başkanlarını ayrıca Türkiye genelinde ilçe başkanlarını araştırdı.

Araştırmada seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraati soruldu.

En beğenilen büyükşehir belediye başkanı

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı.

Yüzde 62,3 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 61,1 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takip etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 59,6 ile üçüncü sırada yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 57,4 ile dördüncü sırada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yüzde 54,8 ile beşinci sırada yer aldı.

En beğenilen il belediye başkanı

Türkiye genelinde en beğenilen il belediye başkanı da yüzde 59,8 ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

Özcan'ı yüzde 58,2 ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 57,6 ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin takip etti.

En beğenilen ilçe belediye başkanı

Türkiye genelinde en beğenilen ilçe belediye başkanı ise yüzde 73,4 ile Ankara- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen oldu.

Taşdelen'i yüzde 68,3 ile Ankara- Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yüzde 66,6 ile Manisa-Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu takip etti.