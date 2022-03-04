2022 yılının fitre miktarı açıklandı

Bu yılki Ramazan ayının başlangıcından 2023'ün Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 40 lira olmasına karar verildi.

Razaman'ın yaklaşmasıyla bu yıl için geçerli olacak fitre miktarı belli oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

2022 FİTRESİ 40 LİRA

Toplantıdan çıkan karar ise 40 TL oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklama şu şekilde:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."