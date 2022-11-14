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    2022/1 Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sözlü mülakata giren bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki bekçilik mülakatları açıklandı mı, ne zaman sonuçlanacak? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 09:28
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    2022/1 Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bekçi olma hayali ile sınava giren binlerce aday, 5 Ağustos tarihinde sınav sonuçlarını öğrendi.

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları, mülakat süreciyle devam ediyor.

    Sözlü sınava giren bekçi adayları, mülakat sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla "bekçi mülakatları açıklandı mı, bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları araştırılıyor.

    Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 1. Dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    2022/1 Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların sonuçlarına ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı.


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