2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 63 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'de kaldı.

2023 Burdur seçim sonuçları

Afyonkarahisar milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da AK Parti 3 milletvekili çıkarırken CHP, ve İYİ Parti 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Burdur seçim sonuçları

Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Burcu Köksal, MHP'de Mehmet Taytak, İYİ Parti'de Hakan Şeref Olgun parlamentoya girdi.