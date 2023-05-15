2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'de kaldı.
Afyonkarahisar milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da AK Parti 3 milletvekili çıkarırken CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.
CHP'de Burcu Köksal, MHP'de Mehmet Taytak, İYİ Parti'de Hakan Şeref Olgun parlamentoya girdi.