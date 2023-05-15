2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları Afyonkarahisar'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 63 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Afyonkarahisar'dan meclise gidecek 6 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'de kaldı. Afyonkarahisar milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da AK Parti 3 milletvekili çıkarırken CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Burcu Köksal, MHP'de Mehmet Taytak, İYİ Parti'de Hakan Şeref Olgun parlamentoya girdi.