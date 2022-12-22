2023 AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu AGİ tutarı

2023 AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu AGİ tutarı

2023 yılı asgari ücretini açıklamasının ardından AGİ ne kadar oldu sorusu gündeme gelecek. Peki 2023 AGİ tutarı ne kadar, kaç TL? İşte evli, bekar ve çocuklu işçilerin AGİ ücretleri...

Asgari ücretin artışından etkilenecek ödemelerden birisi de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak biliniyor.

AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar, yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyordu. Aynı zamanda bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyordu.

2022 yılında asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisinin kaldırılması ile AGİ de kaldırılmıştı.

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücrette AGİ olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, 2023 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

2023 AGİ olacak mı, kaç TL?

Bakan Bilgin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında 'Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.

Buna istinaden 2023 asgari ücret tutarında AGİ'nin yer almaması öngörülüyor.