2023 Amasya seçim sonuçları Amasya'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 56 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Amasya'dan meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Amasya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'de kaldı. Amasya milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Amasya'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu. CHP'de Reşat Karagöz parlamentoya girdi.