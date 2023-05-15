2023 Amasya seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Amasya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'de kaldı.
Amasya milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Amasya'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.
CHP'de Reşat Karagöz parlamentoya girdi.