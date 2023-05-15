2023 Amasya seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Amasya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 56 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'de kaldı.

2023 Amasya seçim sonuçları

Amasya milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Amasya'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Amasya seçim sonuçları

Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.

CHP'de Reşat Karagöz parlamentoya girdi.