2023 Antalya'nın yılı oldu! Turizmde rekor üstüne rekor... 2023 yılını başarılı turizm verileriyle bitiren Antalya, tarihindeki en büyük turist sayısına ulaştı. 2019 yılının turist sayısını bu yıl kasım ayı itibarıyla geçen kentte, 15 milyon 371 bin 773 turist ağırlandı.

DHA

Türkiye, hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktı.

Yerli ve yabancı turistler, sıcaklık rekorlarının kırıldığı sezonda, yurdun dört bir yanındaki tatil beldelerine akın etti.

Bu yıl da tatilcilerin tercihi değişmedi ve Antalya oldu. Bunun üzerine kentin bu yıl turizm verileri incelendi.

Tarihindeki en büyük turist sayısına ulaştı

Dünyanın önemli turizm kentlerinden ve Akdeniz çanağında turist sayısı bakımından geçen yılın birincisi Antalya, 2023 yılının bitimine 1 ay kala, tarihindeki en yüksek turist sayısına ulaştı.

En çok turist ağırladığı yıl olan 2019'u, kasım ayı sonu itibarıyla geride bırakan kentte, tüm zamanların turist rekoru Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'e geçti.

2019'un rekoru 11 ayla kırıldı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılı 12 aylık toplamında Antalya'ya toplam 15 milyon 280 bin 763 turist geldi.

2023 yılında 1 Ocak- 30 Kasım itibarıyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 15 milyon 371 bin 773 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, bitime 1 ay kala Antalya turizm tarihinin en çok turist ağırlanan yılı oldu.

Almanlar kasım ayında zirvede

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayında Antalya'da geçen yılın kasım ayına göre yüzde 0,7 artışla 404 bin 946 turist ağırlandı. Kasım ayında 118 bin turistle Almanlar ilk sırada yer alırken, 80 bin turistle Ruslar ikinci, 44 bin turistle İngilizler üçüncü, 17 bine yakın turistle Polonya dördüncü, 6 bine yakın turistle de Hollanda beşinci sırada yer alıyor.

Geçen sene kasım ayına göre bu yıl Alman turist sayısı yüzde 25 artarken, Rus turist sayısı yüzde 36 düştü. İngiltere'de yüzde 26, Polonya'da yüzde 28 artış gerçekleşti.

11 ayın şampiyonu Ruslar

Bu yılın ocak- kasım arasındaki 11 aylık toplamda Antalya'yı 200'e yakın ülkeden ziyaret eden 15 milyon 371 bin 773 turistin, 14,5 milyonunu yabancılar, 870 binini ise yurt dışında yaşayan Türk tatilciler oluşturdu.

Yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3'lük artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki artış 2 milyon 158 bin kişi oldu.

2023 yılı 11 aylık toplamda Rus turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artış ve 3 milyon 401 bin kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusların toplam turist payı yüzde 23,4 oldu.

Listedeki diğer ülkeler

İkinci sıradaki Almanya'dan yüzde 19'a yakın artışla 3 milyon 285 bin turist gelirken, Almanların toplam turist sayısındaki payı yüzde 22,6 oldu. Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 14,5'lik artışla 1 milyon 288 bin turist geldi ve İngilizler toplam turist sayısında yüzde 8,8'lik paya sahip.

Dördüncü Polonya yüzde 40'a yakın artış, 1 milyon 58 bin turistle, toplamda yüzde 7,3'lük paya sahip oldu. Antalya'da toplam turistin yüzde 59'una yakını Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olarak dört ülkeden geldi.

2019'a göre Rus ve Ukraynalı turistler azaldı

Antalya toplam turist sayısında tüm zamanların rekoruna sahip 2019'u geride bırakırken, 2019'a göre tek düşüş gösteren ülkeler savaş halindeki Rusya ve Ukrayna oldu.

2019'da 5,5 milyon Rus, 802 bin Ukraynalı gelirken, 2023'ün aynı döneminde Rus turist sayısı 3,4 milyonda, Ukraynalı ise 264 binde kaldı.

2019'a göre Rusya'dan kayıp 2,1 milyon, Ukrayna'dan 538 bin olmak üzere iki ülkeden savaş sürecinin kaybı toplam 2 milyon 661 bin kişi olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)