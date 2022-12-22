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    2023 asgari ücret kaç dolar oldu? Yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı

    2023 yılı asgari ücret miktarı açıklandı. Asgari ücret 2023 yılında 8.500 TL oldu. Vatandaşlar yeni asgari ücretin dolar karşılığını araştırmaya başladı.
    • 22.12.2022 - 13:05
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    2023 asgari ücret kaç dolar oldu? Yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. Yeni asgari ücret tutarı 1 Ocak 2023 itibariyle 8 bin 500 TL oldu.

    Asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar, asgari ücret tutarının dolar karşılığını araştırmaya başladı.

    Peki asgari ücret kaç dolara tekabül ediyor? İşte yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı…

    Asgari ücret kaç dolar oldu?

    2023 yılı asgari ücret 8.500 TL oldu. Yeni asgari ücret, 455,27 dolara tekabül ediyor.

    Yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı

    2020 yılında net asgari ücret tutarı 2.324,70 TL iken, 419,90 dolara tekabül ediyordu.

    2021 yılında net asgari ücret tutarı 2.825,90 TL iken, 228,27 dolara tekabül ediyordu.

    2022 yılı Ocak-Haziran ayları arasında net asgari ücret tutarı 4.253,40 TL iken, 248,71 dolara tekabül ediyordu.

    2022 yılında Haziran-Aralık ayları arasında net asgari ücret tutarı 5500,35 TL iken, 328,20 dolara tekabül ediyordu.

    2023 yılında net asgari ücret tutarı 8.500 TL iken, 455,27 dolara tekabül ediyor.

    2023 asgari ücret kaç dolar oldu? Yıllara göre asgari ücret ve dolar karşılığı #1


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