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    2023 asgari ücret saat kaçta açıklanacak? DAKİKALAR KALA...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı asgari ücreti bugün açıklayacak. Peki asgari ücret kaçta açıklanacak, saati belli mi? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 09:20
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    2023 asgari ücret saat kaçta açıklanacak? DAKİKALAR KALA...

    Türkiye'nin gündeminde asgari ücret var...

    Milyonlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücretini açıklamasını bekliyor.

    Asgari Ücret Komisyonu'nun 3 kez toplanmasıyla da sonuca varılamayan asgari ücrette Erdoğan son sözü söyleyecek.

    AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 22 Aralık'ı işaret etti. Bugün açıklanması beklenen asgari ücrete dair araştırmalar da hız kazandı.

    Peki 2023 asgari ücret belli oldu mu? Saat kaçta açıklanacak? işte ayrıntılar...

    2023 asgari ücret saat kaçta açıklanacak? DAKİKALAR KALA... #1

    2023 Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.

    Asgari ücretin 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacağı belirtildi.

    Kulis bilgilerine göre asgari ücretin bugün saat 12.00 civarı açıklanması bekleniyor.


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