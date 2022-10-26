2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte asgari ücret zammında son durum!

2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte asgari ücret zammında son durum!

Asgari ücrete gelecek yeni zam oranı merak konusu oldu. Son olarak Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Vatandaşlar tarafından asgari ücrete gelecek yeni zam oranı merak edilip sorgulanıyor. Asgari ücret zammı hakkında son gelişmeler araştırılmaya devam ederken AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan da konu hakkında açıklama geldi. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar sonrası belirlenen asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon tutarı önemli bir rol oynuyor. Fakat son dönemde uygulanan zam oranlarına bakıldığında enflasyon tutarının üzerilerinde bir artış yapılması göze çarpıyor.

Konu ile ilgili Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Yıl sonunda bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceğimiz bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asfari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki atışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır" açıklamasında bulundu.

"8 bin lira seviyelerine gelmesini tahmin ediyoruz"

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram ise asgari ücret zammı hakkında şöyle konuştu: "Sene sonunda asgari ücrete enflasyon kadar bir artışın yapılması bekleniyor. Şimdiden rakam tahminleri yapabiliyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücrete % 30'luk bir zam yapılırken enflasyon oranının % 42 enflasyon vardı. Yani asgari ücretlinin 2022'nin ilk 6 ayında % 12'lik bir alacağı fark var. Şu an asgari ücretlinin yüzde 22 ve kalan üç ayın enflasyon oranı kadar bir artışın yaşanmasının beklendiğini bu da yüzde 35-40'lara tekabül ediyor ifadelerine yer verdi. En az yüzde 40’lık bir artışla 5 bin 500 TL olan asgari ücret 7 bin 700 TL’ler seviyesine geliyor. Buna refah payının eklenmesi ile asgari ücretin 8 bin lira seviyelerine gelmesini tahmin ediyoruz."