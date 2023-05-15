2023 Batman seçim sonuçları Batman'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 67 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etti. Batman'dan meclise gidecek 5 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Batman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 30'da kaldı. Batman milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Batman'da Yeşil Sol Parti 4 milletvekili çıkarırken AK Parti 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Keskin Bayındır, Zeynep Oduncu, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Nurten Ertuğrul, Yeşil Sol Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. AK Parti'de Ferhat Nasıroğlu parlamentoya girdi.