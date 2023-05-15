2023 Batman seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Batman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67 oy alırken ise yüzde 30'da kaldı.

2023 Batman seçim sonuçları

Batman milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Batman'da Yeşil Sol Parti 4 milletvekili çıkarırken 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Batman seçim sonuçları

Keskin Bayındır, Zeynep Oduncu, Mehmet Rüştü Tiryaki ve Nurten Ertuğrul, Yeşil Sol Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

AK Parti'de Ferhat Nasıroğlu parlamentoya girdi.