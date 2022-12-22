2023 Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? Kesinti oranı...

2023 Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? Kesinti oranı...

Merakla beklenen 2023 yılı asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıklandı. Peki brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL? 8 bin 500 brüt mü net mi? İşte detaylar...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa beklediği müjdeyi verdi.

Yeni asgari ücret, 8 bin 500 lira olarak açıklandı.

Asgari ücretli çalışan işçiler ve işverenler ise brüt ve net ücrete dair araştırmalara başladı. 2023 brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL merak ediliyor.

2022 yılında net olarak 5 bin 500 TL olan asgari ücret brütte 7 bin 603 TL'ydi. Peki 2023 asgari ücret brüt ve net olarak ne kadar? İşte yeni rakamlar...

2023 net asgari ücret

Cumhurbaşkanı açıklamasının sonunda da 2023 yılının asgari ücretini duyurdu.

Erdoğan, "Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında yüzde 54,5 artışla net 8 bin 500 lira oldu." dedi.

2023 brüt asgari ücret

8 bin 500 lira olarak açıklanan 2023 asgari ücret işveren maliyeti brüt olarak 11 bin 750 lira olacak.