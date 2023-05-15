2023 Burdur seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Burdur'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 40'ta kaldı.

2023 Burdur seçim sonuçları

Burdur milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Burdur seçim sonuçları

Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de İzzet Akbulut parlamentoya girdi.