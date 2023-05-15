2023 Burdur seçim sonuçları Burdur'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 51 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Burdur'dan meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Burdur'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 40'ta kaldı. Burdur milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de İzzet Akbulut parlamentoya girdi.