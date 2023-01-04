2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi: Ne zaman oy kullanacağız? SEÇİM TAKVİMİ!

Türkiye'nin siyasi gündeminde 2023 seçimleri var. Siyasetçiler ve seçmenler 2023 seçim takvimini sorguluyor. Peki 2023 seçimleri ne zaman, hangi tarihte? Ne zaman oy kullanacağız?

2023 yılı Türkiye için adeta seçim yılı...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı hummalı bir çalışma içerisinde.

Siyasetin ana gündem maddesi 2023 seçim tarihi ve adaylar... Milyonlarca seçmen de ne zaman oy kullanacağını merak ediyor.

Seçim takvimi henüz netleşmese de Ankara kulislerinde farklı tarihler konuşuluyor. Haziran 2023 için konuşulan seçim günü erkene alınacak mı sorusu akıllarda yer alıyor.

Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman? Ne zaman oy vereceğiz? İşte sandık günü...

2023 seçimleri ne zaman, hangi ay, hangi gün?

18 Haziran'da yapılacak seçimlerin üniversite sınavlarıyla çakışması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun Kurban Bayramı'na denk gelmesi, hac ve okulların tatil olması gibi nedenlerden dolayı tarihe sıcak bakılmıyor.

18 Haziran'dan erken yapılması öngörülen seçimler için alternatif bir tarih için Nisan ve Mayıs aylarına dönülebiliceği konuşuluyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, 30 Nisan, 7 Mayıs seçeneklerinin de değerlendirildiği MYK’da kesin karar alınmamakla birlikte ağırlıklı görüş, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması yönünde oldu.