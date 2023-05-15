2023 Elazığ seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 67 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'de kaldı.

2023 Elazığ seçim sonuçları

Elazığ milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da AK Parti 3 milletvekili çıkarırken CHP ve 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Elazığ seçim sonuçları

Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.

CHP'de Gürsel Erol, MHP'de Semih Işıkver parlamentoya girdi.