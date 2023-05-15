2023 Elazığ seçim sonuçları Elazığ'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 67 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Elazığ'dan meclise gidecek 5 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'de kaldı. Elazığ milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da AK Parti 3 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu. CHP'de Gürsel Erol, MHP'de Semih Işıkver parlamentoya girdi.