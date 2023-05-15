2023 Elazığ seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'de kaldı.
Elazığ milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da AK Parti 3 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.
CHP'de Gürsel Erol, MHP'de Semih Işıkver parlamentoya girdi.