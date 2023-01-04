2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi miktarı

Son olarak milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş oranları belli olmuştu. Gelişme sonrası emekli bayram ikramiyesinin miktarı da merak edildi. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli vatandaşlar tarafından bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Emeklilere %25 oranında zam yapılmasının sonrasında çifte zam bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyesi hakkındaki haberleri takip ediyor. Emekli aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılmakta. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Her yıl bayramlarda ödenen emekli ikramiyesinin miktarı merak ediliyor. Geçtiğimiz senede Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenmişti.

Yeni senede geçerli olacak asgari ücret ile birlikte memur ve emekli maaşları, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli maaşı oranları da belli oldu. Fakat henüz bayram ikramiyeleri ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Bayram ikramiyeleri oranı belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

2023 Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde ödenmekte. Her yıl dini günlerin farklı tarihlere denk geldiği biliniyor.

2023 senesinde ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü 21 Nisan gününe, Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihine denk gelmesi bekleniyor.