Petrol
86
3.04%
Euro
20.0191
-0.04%
Dolar
18.7058
0.02%
Altın
1.097
0.10%
Borsa
5509
-0.59%
Bitcoin
317.089
0.49%
BTXN Coin
6.13
1.99%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

    2023 yılı için engelli araç alımında ÖTV muafiyet üst limiti belli oldu. Vatandaşlar, ÖTV muafiyet üst limitinin ne kadar olduğunu ve engelli araç ÖTV fiyatlarını araştırmaya başladı.
    • 02.01.2023 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

    ÖTV matrah düzenlemesinden sonra vatandaşların gündeminde yer alan engelli araç ÖTV muafiyeti ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Engelli vatandaşlar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’den muaf olarak ya da ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olabiliyor.

    Binlerce engelli vatandaş, ÖTV indirimiyle ya da ÖTV’siz araç alabilmek için, yapılacak olan üst limit artışını bekliyordu.

    Daha önce ÖTV muafiyet üst limiti 450 bin 500 liraydı. Yeniden değerleme oranıyla birlikte üst limit yükseldi.

    Peki 2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu? İşte 2023 yılında engellilerin araç alımında ÖTV miktarı…

    ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

    Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

    2023 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 122,93 olarak belirlenmişti.

    2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu? #1


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Bursa'da zift deposu alev alev yandı
    3. Sayfa

    Bursa'da zift deposu alev alev yandı

    Deprem mi oldu? 2 Ocak Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
    Gündem

    Deprem mi oldu? 2 Ocak Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Görüş Bildir