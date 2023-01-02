2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

2023 yılı için engelli araç alımında ÖTV muafiyet üst limiti belli oldu. Vatandaşlar, ÖTV muafiyet üst limitinin ne kadar olduğunu ve engelli araç ÖTV fiyatlarını araştırmaya başladı.

ÖTV matrah düzenlemesinden sonra vatandaşların gündeminde yer alan engelli araç ÖTV muafiyeti ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

Engelli vatandaşlar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’den muaf olarak ya da ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olabiliyor.

Binlerce engelli vatandaş, ÖTV indirimiyle ya da ÖTV’siz araç alabilmek için, yapılacak olan üst limit artışını bekliyordu.

Daha önce ÖTV muafiyet üst limiti 450 bin 500 liraydı. Yeniden değerleme oranıyla birlikte üst limit yükseldi.

Peki 2023 engelli araç ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu? İşte 2023 yılında engellilerin araç alımında ÖTV miktarı…

ÖTV muafiyet üst limiti ne kadar oldu?

Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

2023 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 122,93 olarak belirlenmişti.