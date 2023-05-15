2023 Gümüşhane seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Gümüşhane'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 74 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 19'da kaldı.

2023 Gümüşhane seçim sonuçları

Gümüşhane milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Gümüşhane seçim sonuçları

Celalettin Köse, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

MHP'de Musa Küçük parlamentoya girdi.