2023 Gümüşhane seçim sonuçları Gümüşhane'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 74 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Gümüşhane'den meclise gidecek 2 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Gümüşhane'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 74 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 19'da kaldı. Gümüşhane milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken MHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Celalettin Köse, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. MHP'de Musa Küçük parlamentoya girdi.