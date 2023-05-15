2023 Gümüşhane seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.
Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.
Gümüşhane'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 74 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 19'da kaldı.
Gümüşhane milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken MHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Celalettin Köse, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.
MHP'de Musa Küçük parlamentoya girdi.