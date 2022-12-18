2023 hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 yılı hac kuraları ne zaman çekilecek?

2023 yılı hac kurası, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Peki 2023 hac kura takvimi belli oldu mu? İşte 2023 yılı hac kuraları...

Pek çok müslüman 2023 hac kura takvimini sorgulamaya koyuldu. Kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanların odaklandığı 2023 hac takvimi hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama gelmişti. İşte 2023 hac kura takvimi hakkındaki gelişmeler...

Hac kuraları ne zaman çekilecek?

2023 yılı hac kura takvimi, pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından takvim henüz açıklanmadı. Fakat Diyanet İşleri Erbaş Ocak ayında protokolün imzalanacağını açıkladı. Konu hakkında yeni gelişmeler olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 2023 senesinde yapılacak olan hac ve umre ziyaretleri hakkında açıklamalar yapıldı.

Erbaş, konu hakkında şöyle konuştu:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’