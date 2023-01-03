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    2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük hemşire maaşı ve memur maaşları tablosu!

    Asgari ücretin belirlenmesinin ardından enflasyon farkları yakından takip ediliyordu. TÜİK enflasyon oranını yıllık %64,27 olarak açıkladı. Peki 2023 hemşire maaşı ne kadar oldu?
    • 03.01.2023 - 13:32
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    2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük hemşire maaşı ve memur maaşları tablosu!

    2023 yılı için ödenecek asgari ücret 8 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. 3 Ocak Salı günü itibarıyla enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası en düşük hemşire maaşının miktarı da merak edilmeye başlandı. Peki 2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük hemşire maaşı hesaplamaları...

    En düşük hemşire maaşı ne kadar oldu?

    En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olmuş olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702 olarak ödenirken, polis maaşı ise 15 bin 295'ye yükselmiş olacak.

    Yeni alınan karara göre 2022 Temmuz'da 11,260 TL olan Hemşire (Lisans - 9/1) maaşı, 2023 Ocak ayı ile birlikte 13,115 TL'ye çıkmış olacak.

    2023 memur maaşları güncel liste

    En düşük memur maaşı da merak ediliyor. Memurlar, aile ödeneği dahil 10 bin 604 alırken, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük polis maaşı 15 bin 295'ye yükselmiş olurken, mühendis maaşı da 16,196 TL olmuş olacak.

    İşte en düşük memur maaşları güncel listesi:

    UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
    Vali 32,677 38,058
    Genel müdür (1/4) 28,382 33,056
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120
    Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542
    Öğretmen (9/1) 10,047 11,702
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533
    Başkomiser (8/1) 14,331 16,691
    Polis memuru (11/1) 13,132 15,295
    Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777
    Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612
    Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115
    Mühendis (8/1) 13,905 16,196
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367
    Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938
    Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400
    Avukat (9/1) 13,401 15,608
    Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824

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