2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük hemşire maaşı ve memur maaşları tablosu!

2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük hemşire maaşı ve memur maaşları tablosu!

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından enflasyon farkları yakından takip ediliyordu. TÜİK enflasyon oranını yıllık %64,27 olarak açıkladı. Peki 2023 hemşire maaşı ne kadar oldu?

2023 yılı için ödenecek asgari ücret 8 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. 3 Ocak Salı günü itibarıyla enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası en düşük hemşire maaşının miktarı da merak edilmeye başlandı. Peki 2023 hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük hemşire maaşı hesaplamaları...

En düşük hemşire maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olmuş olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702 olarak ödenirken, polis maaşı ise 15 bin 295'ye yükselmiş olacak.

Yeni alınan karara göre 2022 Temmuz'da 11,260 TL olan Hemşire (Lisans - 9/1) maaşı, 2023 Ocak ayı ile birlikte 13,115 TL'ye çıkmış olacak.

2023 memur maaşları güncel liste

En düşük memur maaşı da merak ediliyor. Memurlar, aile ödeneği dahil 10 bin 604 alırken, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük polis maaşı 15 bin 295'ye yükselmiş olurken, mühendis maaşı da 16,196 TL olmuş olacak.

İşte en düşük memur maaşları güncel listesi: