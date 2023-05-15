2023 Isparta seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Isparta'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 53 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'te kaldı.

2023 Isparta seçim sonuçları

Isparta milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Isparta'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP, ve İYİ Parti de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Isparta seçim sonuçları

Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Hikmet Yalım Halıcı, MHP'de Hasan Basri Sönmez, İYİ Parti'de Aylin Cesur parlamentoya girdi.