2023 Isparta seçim sonuçları Isparta'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 53 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Isparta'dan meclise gidecek 4 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Isparta'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'te kaldı. Isparta milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Isparta'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP, MHP ve İYİ Parti de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Hikmet Yalım Halıcı, MHP'de Hasan Basri Sönmez, İYİ Parti'de Aylin Cesur parlamentoya girdi.