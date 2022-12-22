2023 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücrete göre 2023 işsizlik maaşı hesaplaması

Yeni yılda işsizlik maaşı zamlı olarak hesaplara yatmış olacak. Asgari ücret zammı sonrası "2023 işsizlik maaşı ne kadar?" sorusu merak ediliyor. İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilenler...

Yeni yıl yaklaşırken işsizlik maaşı hesaplamaları sıklıkla yapılıyor. Asgari ücrette gerçekleşen ilk toplantı sonrası oranlar netleşmeye başlamıştı. İşsizlik maaşı 2023 yılında ne kadar olacak sorusu merak ediliyor. Son olarak işten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara destek olması amacıyla devlet tarafından yatırılan işsizlik maaşının, asgari ücretle birlikte değişkenlik göstermesi bekleniyor.

2023 işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2023 yılı asgari ücret rakamına endeksli olan işsizlik maaşı, komisyonun bu hafta belirleyeceği tutara göre değişim yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödenmekte. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemememkte. Yani yeni asgari ücretin yüzde 30 olması durumunda en düşük işsizlik maaşı 2563 TL, en yüksek de 6628 TL olarak ödenmiş olacak.

Eğer yüzde 40 zam yapılırsa bu defa en düşük işsizlik maaşı 2759 TL, en yüksek de 7137 TL olacak. %50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2957 TL, en yüksek de 7647 TL olmuş olacaki 1986 TL işsizlik maaşı alan vatandaş için yeni yıldaki maaş, asgari ücret zammı eğer %30 olursa 2562 TL, %40 olursa 2759 TL, %50 olursa ise 2957 TL olacak.