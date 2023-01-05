2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı...

2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı...

Asgari ücrete gelen zamla birlikte yeni işsizlik maaşı ücretleri de belli oldu. İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar 2023 işsizlik maaşı ücretlerini araştırmaya başladı.

2023 yılına girilmesiyle birlikte yeni asgari ücret, emekli ve memur maaşları zam oranları belli oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maaş zamlarının açıklanmasının ardından, işsizlik maaşı aramaları hız kazandı.

Sigortalı işsizlere, belirtilen şartları karşıladığı durumda Tükiye İş Kurumu (İŞKUR) aylık ödenek sağlıyor.

Sigortalı çalışanın işten çıkarılması durumunda son 4 aylık primi göz önünde tutularak, çalışanın günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

2023 yılında yeni asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapıldı. Asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Yeni işsizlik ödeneği ise merak konusu oldu.

İşten çıkarılan ve işsizlik ödeneği şartlarını karşılayan vatandaşlar başvuru yapmaya başladı. Bununla birlikte yeni işsizlik ödeneğinin miktarı araştırılıyor. İşte 2023 en düşük işsizlik maaşı...

2023 işsizlik ödeneği ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan zamdan sonra, en düşük işsizlik maaşı 3048,9 TL, en yüksek işsizlik maaşı da 7885,4 TL olarak belirlendi. Peki işsizlik ödeneğinden kimler yararlanabilir? İşte şartları…

İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik ödeneği için, işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR şubelerine başvurabilirsiniz.

Aynı zamanda İŞKUR’un "www.iskur.gov.tr" internet sitesi ve e-devlet kapısı üzerinden gerekli bilgiler doldurularak başvuru yapılabilir.





İşsizlik maşı ne kadar süre ödeniyor?

Sigortadaki son 3 yıl baz alınarak;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

- İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bulunan bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

- Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce (İş Müfettişleri, SGK Denetmenleri ve Müfettişleri) veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde işsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı (sigortasız) olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik maaşları tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

- Bu durumda olanlar ileride tekrar işsizlik maaşı almayı hak edecek şekilde işten çıkmaları veya çıkarılmaları halinde, yeni şartlarla işsizlik maaşı alabilirler.

- Aynı şekilde işsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık (emeklilik) aylığı almaya başlayanların maaşları “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladıkları tarih itibariyle kesilir.