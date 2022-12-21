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2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Araç sahibi binlerce vatandaş, yeni yılda MTV zam oranının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki 2023'te hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek?