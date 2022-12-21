- Haberler
- Gündem Haberleri
- 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
- 21.12.2022 - 08:58
Eylül 2022 itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet sayısı 26 milyonu geçti.
Araç sahipleri her yıl iki kez, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. MTV tutarı, cumhurbaşkanı yetki kullanmadığı sürece yeniden değerle oranında artırılarak uygulanıyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksidi Ocak ayında, ikinci taksidi ise Temmuz ayında ödeniyor.
MTV 2023 yılında uygulanacak olan yeni değerleme oranı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.
Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.
2023 MTV zam oranı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.
Hangi araç ne kadar ödüyor?
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
- 1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
- 4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı