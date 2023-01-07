2023 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı ve aşure günü tarihi...

2023 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı ve aşure günü tarihi...

Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının tarihi merak ediliyor. Peki 2023 Muharrem ayı ne zaman? İşte Muharrem ayı başlangıç tarihi...

Muharrem ayının 2023 yılındaki tarihi merak ediliyor. Hz. Muhammed'in 'Allah’ın ayı' olarak nitelediği Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yılın başladığı kabul edilmekte. İşte 2023 Hicri Yılbaşı tarihi...

2023 Muharrem ayı ne zaman?

2023 yılı Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmekte.

Muharrem ayının 10. gününde kutlanan Aşure Günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk gelmiş olacak. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmanın oldukça faziletli olduğu bilinmekte.

İslamiyet için bir dönüm noktası olan hicret ile tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden bu yana İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.