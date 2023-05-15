2023 Niğde seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Niğde'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 58 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 34'te kaldı.

2023 Niğde seçim sonuçları

Niğde milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Niğde'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP ve 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Niğde seçim sonuçları

Cevahir Uzkurt, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.

CHP'de Ömer Fethi Gürer, MHP'de Cumali İnce parlamentoya girdi.