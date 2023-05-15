2023 Niğde seçim sonuçları Niğde'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 58 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Niğde'den meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Niğde'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 58 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 34'te kaldı. Niğde milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Niğde'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Cevahir Uzkurt, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu. CHP'de Ömer Fethi Gürer, MHP'de Cumali İnce parlamentoya girdi.