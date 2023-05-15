2023 Niğde seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Niğde'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 58 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 34'te kaldı.
Niğde milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Niğde'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Cevahir Uzkurt, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.
CHP'de Ömer Fethi Gürer, MHP'de Cumali İnce parlamentoya girdi.