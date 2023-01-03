2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2023 yılı kira artış oranı pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak konu ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama gelmişti. Peki 2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2023 yılı Ocak ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamada "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verilmişti. Peki 2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 Salı günü kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜİK Aralık ayı TÜFE gerçekleşmelerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Aralık'ta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 oldu. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 9 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak

Kira bedelleri hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerini kullanmıştı.



Son bilgilere göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Ocak ayı kira artış oranı hesaplaması

Örnek konut hesabı:

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL