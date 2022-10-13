2023 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Memur maaş zam oranı netleşiyor!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanması sonrası "Memur maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusu merak ediliyor. Son olarak Bakan Nebati, memur maaşları hakkında konuştu. İşte yeni memur maaş zammı...

2023 yılına kısa bir süre kala enflasyon farkı ile memur zammı merak ediliyor. Eylül ayında enflasyon oranı aylık bazda %3,08 olarak artış göstermişti. Böylece maaş zammını etkileyecek olan 3 enflasyon rakamı da kesinleşmiş oldu.

2023 memur maaş zammı ne kadar olacak?

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalar yaparken "Memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusu merak ediliyor. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şöyle konuştu:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı.

Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

Ayrıca Merkez Bankası anketine göre sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memur maaş zammı hakkında konuşarak "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

2023 memur maaşı zam oranı belli oldu mu?

Son olarak 2022 Haziran ayında yapılan zammın ardından Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından belirlenmiş oldu.

3 aylık enflasyon oranı toplamı yüzde 7,06 oldu. Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 7,06'ya eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek.