2023 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar?

2023 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar?

Yeni yılda öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücretin 8 bin 506 lira açıklanmasının sonrasında öğretmen maaşları araştırılmaya başlandı.

2023 yılı öğretmen maaşları ilgiyle takip ediliyor. Öğretmen maaşlarına yılda iki kez zam yapılmaktadır. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücret zammı ile birlikte dolaylı olarak memur maaşlarını da etkilenmiş olacak.

2023 Öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Öğretmenlerin aldıkları maaşlar, görev yapılan derece ve kadroya göre farklılık göstermekte. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavlarına katılarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına hak kazanmış olan adaylar, yeni senede maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Polis, hemşire, öğretmen gibi memurların maaş zamları hesaplanırken enflasyon farkı dikkate alınmakta.Son olarak Temmuz ayında yapılan zam sonrası 1/4 derecesinde görev yapan öğretmenlerin maaşı 12 bin 281 TL’ye yükselmişti.

En son TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda 2,88 oranında artış göstermişti. Ayrıca yıllık enflasyon ise 84.39 olarak gerçekleşti. Aralık ayında açıklanacak rakamlar hariç enflasyon farkı toplam 15.11 olmuş oldu.

Buna göre 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen maaşı şu anki enflasyon farkına göre Ocak ayında 14 bin 166 TL’ye yükselmiş olacak. Aralık ayında enflasyon rakamlarının ilan edilmesiyle beraber öğretmenlerin tam olarak alacağı zam oranları netlik kazanmış olacak.