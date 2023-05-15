2023 Osmaniye seçim sonuçları Osmaniye'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 71 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Osmaniye'den meclise gidecek 4 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Osmaniye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı. Osmaniye milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Osmaniye'de AK Parti 2 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. MHP'de Devlet Bahçeli, CHP'de Asu Kaya parlamentoya girdi.