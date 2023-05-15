2023 Osmaniye seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Osmaniye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 62 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı.

2023 Osmaniye seçim sonuçları

Osmaniye milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Osmaniye'de AK Parti 2 milletvekili çıkarırken ve CHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Osmaniye seçim sonuçları

Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

MHP'de Devlet Bahçeli, CHP'de Asu Kaya parlamentoya girdi.