2023 ÖTV engelli araç limiti ne kadar olacak? ÖTV muafiyeti ve engelli araç satın alma şartları!

2023 ÖTV engelli araç limiti ne kadar olacak? ÖTV muafiyeti ve engelli araç satın alma şartları!

Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV matrah düzenlemesinin ardından, ÖTV engelli araç limiti gündemde yerini aldı. İşte 2023 ÖTV muafiyeti hakkında detaylar...

Sıfır araba fiyatlarını düşürecek olan ÖTV matrah düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

En son 13 Ocak 2022 tarihinde matrah düzenlemesi yapılmıştı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yeniden güncellenmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan, karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından, ÖTV muafiyeti limiti merak konusu oldu. Peki 2023 engelli araç limiti ne kadar olacak? Satın alım şartları nelerdir? İşte detaylar…

2023 ÖTV muafiyeti limiti ne kadar olacak?

ÖTV ile ilgili engelliler için de bir değişikliğe gidilmedi. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır belirleniyor.

2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 liraya yükseldi. Başka bir deyişle otomobil bayilerinde sıfırı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.

Böylece bu kapsamda yer alan vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomobilleri satın alabilecek.

ÖTV muafiyetli araç alım şartları nelerdir?

(Yüzde 40 engelli raporu olanlar)

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ehliyet sahibi olmak.

Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu.

Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.

Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı.

Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı.

Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı.

(Yüzde 90 engelli raporu olanlar)