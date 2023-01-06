2023 Paskalya Bayramı ne zaman? İşte 2023 Paskalya Bayramı tarihi ve kutlanışı...

2023 Paskalya Bayramı ne zaman? İşte 2023 Paskalya Bayramı tarihi ve kutlanışı...

Hristiyan vatandaşların kutladığı Paskalya'nın 2023 yılında ne zaman kutlanacağı sorgulanıyor. Peki 2023 yılı paskalya bayramı ne zaman? İşte 2023 paskalya tarihi ve kutlanışı...

Her sene kutlanan Paskalya Bayramı sene içinde farklı zamanlarda kutlanmakta. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıkların olduğu bu dönem, hemen her sene Mart sonundan Nisan ayı sonuna kadar olan gerçekleşiyor. Peki 2023 yılı Paskalya Bayramı ne zaman?

2023 Paskalya Bayramı ne zaman?

Hristiyanlığın dini bayramlarından biri olarak bilinen Paskalya Bayramı, bu sene 9 Nisan gününe yani Pazar'a denk geliyor.

Bu bayramın her sene sabit bir tarihte gerçekleşmediği biliniyor. Dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da isimlendirilmektedir.

Paskalya Bayramı, ayrıca beş haftalık Büyük Perhiz denilen bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsamaktadır. Bu dönem Paskalya Günü'nde, yani diğer ismiyle Diriliş Günü'nde sona ermektedir.

Paskalya Günü için evlerde yapılan bazı etkinliklerden biri özel Paskalya çörekleri yapmaktır. Bugünde haşlanmış yumurtalar boyanır, mumlar yakılıyor ve dualar okunmaktadır.