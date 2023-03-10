2023 seçimleri için son düzlük! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bugün kesinleştirecek... Merakla beklenen 2023 seçimleri için zaman daralırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret ettiği seçim tarihi bugün Beştepe'de saat 14.00'te karara bağlanacak.

Türkiye'de 2023 seçim maratonu başladı...

Millet İttifakı'nın krizi sonrasında siyasi gündem hareketli günler geçirirken, nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim belirlendi.

Meral Akşener'i pek mutlu etmeyen karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile netleşti.

Bir diğer yandan gözler seçim tarihine çevrildi.

Tarihin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 14 Mayıs tarihine yoğunlaşıldı.

Karar bugün netleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün alacağı kararla seçim tarihi resmi olarak kesinleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı Beştepe'de saat 14.00'te açıklayacak.

Tarihin netleşmesi sonrasında 2023 seçim süreci başlamış olacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), takvimi belirleyecek.

21 Mart'tan itibaren adaylık başvuruları alınacak

14 Mayıs tarihinde sandığa gidecek olan seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK’nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan ayının ilk haftasında ise cumhurbaşkanlığı aday listeleri YSK tarafından kesinleşecek.

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK’ya ittifak protokollerini teslim edecek.

8 Nisan’da da milletvekili aday listelerinin YSK’ya verilmesi bekleniyor.

7 gün içinde istifa

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların ise seçim kararıyla 7 gün içinde istifalarını vermeleri gerekiyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek.

Nisan ayının ortasında ise Resmi Gazete’de aday listelerinin yayınlanmasıyla propaganda dönemi başlamış olacak.

Depremzedeler ve yurt dışı seçmen nasıl oy kullanacak?

Deprem dolayısı ile farklı şehirlere göç eden vatandaşlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

YSK, yurt dışı seçmenlerle ilgili de Dışişleri Bakanlığı’nın görüşünü alacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek.

Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.