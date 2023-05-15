2023 Sivas seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 69 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 24'te kaldı.

2023 Sivas seçim sonuçları

Sivas milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta AK Parti 3 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Sivas seçim sonuçları

Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

MHP'de Ahmet Özyürek, CHP'de Ulaş Karasu parlamentoya girdi.