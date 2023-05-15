2023 Sivas seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.
Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.
Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 24'te kaldı.
Sivas milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta AK Parti 3 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.
MHP'de Ahmet Özyürek, CHP'de Ulaş Karasu parlamentoya girdi.