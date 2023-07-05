Milyonların merakla beklediği memur maaşı zam oranı belli oldu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce verdiği "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" sözü tutuldu.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ışığında AK Parti'nin memur maaşlarındaki zam oranını belirleyen kanun teklifi de TBMM'ye sunuldu.
Yüzde 17,55 + 8 bin TL zam
Bu kapsamda memur maaşına yüzde 17,55 ve 8 bin 72 TL seyyanen zam yapıldı.
Açıklamayı AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.
Güler, bu zam oranlarına göre ortalama ve en düşük maaşlarda nereden nereye gelindiğini ve yapılan toplam zam oranını ayrıntılarıyla açıkladı.
Ortalama memur maaşı 25 bin TL'yi geçti
Buna göre ortalama memur maaşı olarak ödenmekte olan 14 bin 417 maaş, uygulanan zamla birlikte yüzde 74'lük artışla 25 bin 15'e çıkmış oldu.
En düşük maaşa yüzde 86 zam
En düşük memur maaşı ise 11 bin 848'den, yüzde 86'lık artışla 22 bin 17 TL'ye çıktı.
Zamlı memur maaşları
Meclis'e sunulan teklifte yer alan zam oranlarına göre memurların yeni maaşlarının şöyle olması bekleniyor:
Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023
Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 lira
Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 lira
Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 lira
Uzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 lira
Hemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 lira
Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 lira
Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 lira
Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 lira
Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 lira
Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 lira