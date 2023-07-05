2023 Temmuz memur zammı belli oldu: İşte en düşük ve ortalama memur maaşındaki değişim Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte AK Parti'nin memur maaşlarındaki zammı belirleyen teklif TBMM'ye sunuldu. Buna göre ortalama memur maaşı yüzde 74 zamla 14 bin 417'den 25 bin 15'e çıktı.

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ensonhaber.com

Milyonların merakla beklediği memur maaşı zam oranı belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce verdiği "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" sözü tutuldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ışığında AK Parti'nin memur maaşlarındaki zam oranını belirleyen kanun teklifi de TBMM'ye sunuldu.

Yüzde 17,55 + 8 bin TL zam

Bu kapsamda memur maaşına yüzde 17,55 ve 8 bin 72 TL seyyanen zam yapıldı.

Açıklamayı AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

Güler, bu zam oranlarına göre ortalama ve en düşük maaşlarda nereden nereye gelindiğini ve yapılan toplam zam oranını ayrıntılarıyla açıkladı.

Ortalama memur maaşı 25 bin TL'yi geçti

Buna göre ortalama memur maaşı olarak ödenmekte olan 14 bin 417 maaş, uygulanan zamla birlikte yüzde 74'lük artışla 25 bin 15'e çıkmış oldu.

En düşük maaşa yüzde 86 zam

En düşük memur maaşı ise 11 bin 848'den, yüzde 86'lık artışla 22 bin 17 TL'ye çıktı.

Zamlı memur maaşları

Meclis'e sunulan teklifte yer alan zam oranlarına göre memurların yeni maaşlarının şöyle olması bekleniyor:

Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023

Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 lira

Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 lira

Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 lira

Uzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 lira

Hemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 lira

Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 lira

Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 lira

Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 lira

Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 lira

Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 lira